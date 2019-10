Anvers commémorera le centenaire de ses Jeux Olympiques de 1920

L'organisation des JO de 1920 s'est révélée un tour de force pour la ville, si peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale et alors qu'Anvers n'avait été désignée qu'en 1919.

"Je ne serais déjà pas très optimiste si on m'annonçait maintenant qu'on devait organiser un tel événement dans quatre ans, alors je ne peux imaginer comment ils ont pu y arriver", avoue le bourgmestre Bart De Wever (photo). "Même si l'événement était à l'époque bien moins développé que de nos jours."

Anvers consacrera toute l'année à commémorer ces JO, notamment via une expo au MAS, un monument avec les anneaux dans le quartier olympique au Kiel, ainsi que des promenades cyclistes et piétonnes sur le thème olympique.

La principale ambition est d'amener un maximum de personnes à se mettre au sport. Ecoles et clubs de sport se verront proposer du matériel et des workshops sur le thème olympique et pourront relever des défis, et des rues dédiées au sport recevront l'appellation "Alympische".

"Nous sommes déjà la ville affichant la plus haute participation sportive et ça ne fera qu'augmenter", avance l'échevin des Sports Ludo Van Campenhout (N-VA).