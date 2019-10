De jeunes footballeurs d'un club turc du Limbourg font le salut militaire

Voetbal Vlaanderen, une branche de l'Union belge de football n’a pas apprécié. "Il n’y a pas de quoi être fier. Nous sommes surpris et consternés ", a déclaré à la VRT le secrétaire général Benny Mazur.

Nous allons d'abord analyser cela attentivement et discuter avec les personnes concernées, et qui sait, ils comprendront peut-être que ce n'est pas la bonne façon de communiquer dans notre environnement. Tout a commencé avec un seul club, entre-temps un deuxième a été repéré. Cela ne devrait pas s’étendre encore"

Voetbal Vlaanderen en discutera la semaine prochaine au sein de son comité d'éthique. Il est possible qu'une enquête disciplinaire soit menée, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.

Selon le club Turkse FC, représenté par Basir Hamarat, président de l'organisation Union of International Democrats, proche du parti présidentiel turc AKP, "Le geste n'est absolument pas politique. De telles photos sont partagées chaque année en hommage aux martyrs et à leur famille". "Même s'il n'y avait pas de conflit entre la Turquie et la Syrie, et même si les joueurs de l'équipe nationale (turque, NDLR) n'avaient pas fait ce même geste lors d’un match contre l’Albanie, le club aurait pris et partagé cette photo. Que ce soit désormais sensible? Le club n'y a pas prêté attention".