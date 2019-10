Jan Jambon en visite chez le Premier ministre néerlandais Mark Rutte

Le ministre-président flamand a cité le Brexit comme exemple de domaine dans lequel la coopération est requise entre les Pays-Bas et la Flandre, le qualifiant de "plus grand défi" à court terme pour les deux partenaires. En cas de "no deal" (départ du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord), la Flandre pourrait perdre 28.000 emplois, a souligné Jan Jambon.

Il a encore exprimé sa volonté de poursuivre l'organisation de missions économiques conjointes avec les Pays-Bas, comme celles que Mark Rutte a menées avec deux autres ministres-présidents, Kris Peeters et Geert Bourgeois, au cours des neuf années passées à la tête du gouvernement de La Haye.

Jan Jambon et Mark Rutte auraient aussi évoqué le projet du gouvernement flamand d’introduire une liste des "canons flamands" (à voir notamment dans l’enseignement) - à l’image de ce que les Pays-Bas ont fait également. "Aux Pays-Bas, cela a d’abord été accueilli avec beaucoup de scepticisme, comme en Flandre. Mais au fil des ans, cela s’est estompé, m’a expliqué Mark Rutte", concluait Jan Jambon.