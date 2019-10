Jan Jambon face aux questions des étudiants gantois

Plutôt qu’un long discours, le nouveau ministre-président flamand avait choisi de permettre aux étudiants de sciences politiques de l’université de Gand de lui poser des questions librement, et il y en a eu beaucoup.

"La tâche du Vlaams Belang est maintenant très simple: il se présentera aux prochaines élections avec des propositions irréalistes, qui ne passeraient pas la rampe élémentaire de l'État de droit, mais qui lui assureront à nouveau beaucoup de sièges", a commenté Jan Jambon.

Son parti, la N-VA, a négocié plusieurs semaines en vain avec la formation d'extrême droite, après des élections qui ont vu le "Belang" remonter à la 2e place dans le paysage politique flamand. Les autres partis flamands ont en revanche respecté le cordon sanitaire contre l'extrême droite, l'empêchant ainsi d'accéder au pouvoir.

Devant les étudiants du professeur Carl Devos, Jan Jambon a regretté cette situation.

Si, d'une manière ou d'une autre, nous parvenions à les forcer à prendre leurs responsabilités, une grande part de leur électorat comprendrait que leurs formules magiques sont totalement irréalistes. Nous ne nous serions pas inclinés devant toutes leurs demandes, mais nous aurions voulu les impliquer dans l'une ou l'autre formule de gouvernance", a-t-il exposé.

Plusieurs étudiants ont interrogé le chef du nouvel exécutif flamand sur le niveau d'ambition climatique de la Flandre, jugé trop faible par ses détracteurs. Jan Jambon a répondu en parlant d'un nécessaire équilibrage avec les intérêts économiques et d'une approche à ses yeux réaliste, qui fait confiance au progrès technologique à travers la recherche et l'innovation.

Pour Jan Jambon, "les étudiants devraient plutôt aller aux cours les jeudis plutôt que de manifester s’ils veulent plus tard contribuer à trouver des solutions techniques aux changements climatiques".

En ce qui concerne les médias, une question a été posée à Jan Jambon sur le contenu des émissions de la VRT. Dans l’accord gouvernemental figure le fait que la radio-télévision publique flamande doit évoluer pour devenir une organisation des médias moderne, légère et performante et que la VRT doit atteindre "des normes de neutralité les plus élevées". Il n’est pas possible de mesurer ce qui est objectif a répondu le ministre-président. "Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas interférer dans la façon dont la VRT va composer ses panels pour "De zevende dag" ou "De afspraak". Mais d’un point de vue global, nous devons veiller à ce que toutes les opinions puissent être représentées plus ou moins proportionnellement".