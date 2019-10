Le Musée des Beaux-Arts de Gand organise un "exercice catastrophe culturel"

Le Musée des Beaux-Arts (MSK) de Gand ouvrira le 1er février prochain la plus grande exposition jamais consacrée au peintre médiéval Jan van Eyck. Elle ressemblera un grand nombre de la vingtaine d’œuvres du maître flamand qui sont encore conservées à l’heure actuelle dans le monde. L’exposition "Van Eyck. Une Révolution optique" s’articule autour des volets extérieurs restaurés de "L’Adoration de l’Agneau mystique" (photo) et d’autres œuvres de Van Eyck.

Pour que la révolution optique engendrée par Van Eyck soit clairement perceptible, ses tableaux seront installés aux côtés d’œuvres de ses contemporains les plus talentueux originaires d’Allemagne, d’Espagne, de France et d’Italie.

L’exposition s’inscrit dans le cadre d’une année complète dédiée à Van Eyck à Gand, sous le titre "OMG ! Van Eyck was here" (traduisez par ‘Mon dieu ! Van Eyck est passé par ici’). Plus de 250.000 visiteurs sont attendus à l’exposition centrale, en l’espace de trois mois. Le musée ne veut prendre aucun risque face à une telle affluence et organisera donc une journée de test - un "exercice catastrophe culturel".