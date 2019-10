Un orage violent avec de fortes rafales de vent fait des dégâts au littoral

Il y a eu aussi beaucoup de dégâts à La Panne. Dans la Veurnestraat, le toit d'un chalet de jardin (photo) s'est envolé et a endommagé une véranda. La foudre a frappé le Sint-Pieterskerk. Les pompiers se sont rendus sur place mais il n'y a pas eu d'incendie. A Oostduinkerke, Nieuwpoort et Middelkerke également, les pompiers ont dû intervenir pour cause de tempête. Il y a également eu un certain nombre d'appels à Furnes. Dans la Noordstraat, une voiture a été endommagée par la chute de branches.