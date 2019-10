Un train royal pour une visite d’Etat au Grand-Duché de Luxembourg

Une importante délégation accompagne le couple royal : une soixantaine de responsables des milieux économiques, une vingtaine de représentants du monde académique ainsi que les ministres-présidents régionaux et communautaires, dont la plupart gagneront le Luxembourg par leurs propres moyens ce mardi soir ou demain/mercredi. Au total, la délégation belge compte près de 210 personnes.

Membres fondateurs de l'Union européenne et alliés au sein de l'Union Benelux, de l'OTAN et des Nations unies, la Belgique et le Grand-Duché partagent de nombreux liens, familiaux notamment puisque le roi Philippe et le grand-duc Henry sont cousins.

C'est ce dernier qui accueillera le couple royal à son arrivée à Luxembourg. Après les honneurs militaires, les hymnes nationaux, le passage en revue des troupes ainsi que la présentation des autorités luxembourgeoises et des délégations respectives, une entrevue est prévue au Palais grand-ducal.



Le programme se poursuivra, pour les souverains belges, par le dépôt d'une couronne de fleurs au monument national de la Solidarité luxembourgeoise, en présence notamment du Premier ministre Xavier Bettel, suivi de rencontres avec différents représentants politiques grands-ducaux et d'une séance académique à l'Hôtel de Ville. Un dîner de gala clôturera cette première journée essentiellement protocolaire.