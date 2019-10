Comment d'innocentes photos d’enfants se retrouvent entre les mains de pédosexuels

L’une des plateformes rassemblant des photos d’enfants est un site russe qui avait déjà fait la une de l’actualité il y a deux ans. Deux mouvements de jeunesse avaient alors découvert que le site utilisait leurs photos de camp. Aujourd’hui, rien n’a changé : Pano a pu constater que des photos de ces mêmes mouvements étaient toujours diffusées sur le site.

"Ce site fait office de bases de photos, mais il est aussi de plus en plus utilisé comme un lieu de rencontre", commente le chef de la cellule ‘abus d’enfant’ de la police fédérale, Yves Goethals. "Ils y apprennent à se connaître, et par la suite, ils poursuivent leurs activités via des canaux sur lesquels ils sont moins visibles de nos services".

Faut-il dès lors totalement arrêter de publier des photos d’enfants sur le Net ? Pour la CEO de Child Focus, il s’agit de trouver un juste milieu entre la prudence et la pudibonderie. "On peut aussi faire en sorte que les personnes qui voient une éventuelle signification sexuelle à nos photos ne puissent pas y accéder. Les paramètres de confidentialité sont là pour être utilisées", insiste-t-elle.