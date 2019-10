La Mutualité chrétienne estime que l’on pose trop de drains alors que ce n’est pas nécessaire

La Mutualité chrétienne (MC) met en garde mercredi sur le taux élevé de poses de drains auriculaires chez les enfants souffrant d'otites à répétition, alors que "cette opération chirurgicale est souvent inutile et présente des risques liés à l'intervention sous anesthésie générale". Elle appelle dès lors le corps médical ainsi que les parents à réfléchir à deux fois avant de privilégier un tel traitement.

Les médecins ORL (oto-rhino-laryngologistes) ne partagent pas l’avis de la Mutualité chrétienne. Selon le Dr Glen Forton, interrogé ce mercredi matin à la VRT, ces drains sont placés précisément pour éviter que de plus graves problèmes ne surviennent par la suite. Selon le Dr Forton, la prise de position de la Mutualité chrétienne est guidée par des raisons budgétaires et ne va pas dans l’intérêt de la santé publique.

En 2017 et 2018, plus de 16.000 membres de la Mutualité chrétienne âgés de moins de 10 ans se sont fait poser des drains dans les tympans parce qu'ils souffraient régulièrement d'otites. Or ces infections de l'oreille, fréquentes chez les nourrissons et les enfants, guérissent spontanément, selon la MC qui estime dès lors inutile le placement de drains.



Ce n'est seulement "dans des cas spécifiques, comme par exemple une otite séro-muqueuse risquant d'altérer l'audition de l'enfant, qu'un drain placé dans le tympan peut se révéler nécessaire", spécifie la MC.



En l'espace de dix ans, le nombre d'enfants bénéficiaires a diminué de plus de 30% mais, malgré cela, le placement de drains reste une option trop rapidement adoptée par les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL), d'après la Mutualité. Celle-ci rappelle au passage qu'une telle intervention chirurgicale se fait sous anesthésie générale et présente donc des risques. "Les drains peuvent aussi présenter des inconvénients, comme un épanchement auriculaire passager ou chronique, des lésions du tympan, une perte auditive, des cicatrices ou une perforation permanente du tympan", ajoute-t-elle.