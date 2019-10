“Youca Action day”: 15.000 élèves au travail pour soutenir une bonne cause en Guinée

Quelque 15.000 élèves de l’enseignement néerlandophone, en Flandre et à Bruxelles, ont troqué ce jeudi les bancs d’école contre un travail dans une entreprise, une organisation, une administration publique ou chez un particulier. Les 55 euros qu’ils gagneront ainsi iront à l’association Youca (Youth for Change and Action) qui soutient cette année un projet pour les jeunes en Guinée et quelques projets en Belgique. VRT NWS a suivi Iebe Riem qui travaillait ce jeudi dans un cimetière de soldats britanniques de la Première Guerre mondiale, à Ploegsteert.