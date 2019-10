Accord révisé sur le Brexit : les politiques belges se montrent prudents

Le nouveau ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a exprimé son soulagement via Twitter : "Le no deal est détourné". Et d’ajouter: "Plein d’espoir pour que tout se passe bien au Conseil européen et samedi à la Chambre des Communes" (photo principale).

Jan Jambon soulignait également qu’un Brexit ordonné serait une bonne nouvelle pour la Flandre et pour l’Union européenne. Son prédécesseur, Geert Bourgeois, avait aussi déjà exprimé de vives craintes face à l’éventualité d’un retrait du Royaume-Uni sans accord. "J’ai peine à imaginer quelque chose de plus difficile", avait déclaré l’ancien ministre-président flamand.