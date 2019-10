Des étudiants de la KU Leuven remportent le championnat du monde des voitures solaires

"Avec toute l'équipe sur la ligne d'arrivée, nous célébrons cette victoire", a déclaré Lynn De Haes de l'équipe Agoria Solar Team à Adélaïde. "C'est la première fois que nous sommes champions du monde. Nous devons encore nous remettre, mais ce soir nous ferons la fête dans le café belge d'Adélaïde."

L'équipe d’étudiants de la KU Leuven a conclu jeudi dans la ville du sud de l'Australie un périple de 3.021 kilomètres depuis la ville de Darwin au nord de l'île continent. Son véhicule futuriste à une place, BluePoint, concourant dans la catégorie Challenger, a passé la ligne d'arrivée vers 14h (5h heure belge) après cinq jours sur la route.

Elle figurait dans le top trois les jours précédents et s'est hissée à la première place après que la voiture solaire NunaX de l'équipe néerlandaise Vattenfal Solar Team de Delft, en tête, ait pris feu le dernier jour. Le conducteur n'a pas été blessé, les circonstances de l'incendie n'ont pas été établies. Tout en adressant ses sympathies à l'équipe forfaitaire, les Belges d'Agoria Solar Team ont souligné sur Twitter que "dans cette course, les équipes poussent leur véhicule solaire à la limite, ce qui peut avoir de graves conséquences".

Les équipes japonaise, Tokai University Solar Car Team, et américaine, University of Michigan Solar Car Team, se sont placées en seconde position, selon le classement préliminaire. La course consistait en une traversée du désert australien en journée de manière autonome avec neuf check points obligatoires. Quelque 44 équipes originaires de 22 pays différents prenaient part à la compétition.

En 2017, l'équipe belge avait terminé sur la troisième marche du podium. L'année passée, elle avait remporté la première place de la Carrera Solar Atacama, qui s'était déroulée au Chili (photo ci-dessous). C’était la huitième fois que les étudiants de l’Université de Louvain prenaient part à l’épreuve en Australie.