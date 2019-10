Une Belge figure sur la première liste des criminelles les plus recherchées d’Europe

"L'objectif est d'attirer le plus grand nombre possible de visiteurs, l'expérience nous ayant appris que plus grand est le nombre de personnes ayant vu les fugitifs recherchés, plus grandes sont les chances de localiser et d'arrêter" ces derniers, poursuit la porte-parole d’Europol.

Une autre femme recherchée est la Hongroise Ildiko Dudas, 31 ans, accusée de trafic de drogue et d'abus à l'encontre d'enfants. "Les enfants de la suspecte étaient très souvent amenés aux transactions de drogue", a indiqué Europol. Dudas a été condamnée à six ans de prison pour des crimes commis entre 2011 et 2012. On ne sait pas où elle se trouve actuellement.

Cette nouvelle campagne d'Europol peut être vue sur le site www.eumostwanted.eu/crimehasnogender, qui fournit également des instructions pour communiquer des renseignements à la police.