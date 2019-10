Ce que révèlent les statistiques officielles sur la Belgique

Côté économie, le produit intérieur brut de la Belgique s'élevait à 450,5 milliards d'euros en 2018, soit 2,8% du PIB de l'Union européenne, alors que la population belge ne représente que 2,2% de celle de l'UE. En termes de PIB par habitant, la Belgique se situait devant la France et le Royaume-Uni, mais loin derrière le Luxembourg et à quelques points des Pays-Bas et de l'Allemagne.



Les prix à la consommation ont par ailleurs augmenté plus vite chez nous que chez tous nos pays voisins, à l'exception du Royaume-Uni, depuis 2012, relève encore Statbel.



Le taux d'emploi, de 69,7%, restait inférieur à celui de l'UE l'an dernier (73,1%) et seules la Grèce, l'Italie, la Croatie et l'Espagne en connaissaient un encore plus bas.



Autre point noir, l'écart de salaire horaire entre les femmes et les hommes était encore de 6% l'an dernier. Enfin, Statbel relève encore que le niveau d'instruction de la population belge a fortement augmenté entre 1986 et 2018. A l'époque, 65,1% des hommes et 71,2% des femmes de 15 ans et plus détenaient tout au plus un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. L'an dernier, les deux catégories étaient passées sous les 35%.