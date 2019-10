Des détectives privés pour déceler les locataires sociaux qui ont des propriétés à l’étranger

Malgré la polémique, les CPAS et les sociétés de logement semblent être intéressées par ce genre de pratique. Les listes d'attente pour un logement social sont longues. Un meilleur filtrage permettrait pour beaucoup de les résorber, et d’accroitre le sentiment de justice.

Selon Maxim Veys, président de la société de logements sociaux de Courtrai, ces contrôles sont une bonne chose, mais la manière choisie laisse à désirer. "Un cadre légal doit être établi, et les contrôles ne doivent pas être effectués par des détectives privés", a-t-il commenté. "Il existe pour l’instant une insécurité juridique, et aussi un aspect arbitraire, car actuellement on n’effectue les contrôles qu’en Turquie, et pas en Espagne, au Maroc ou en Italie", ajoute-t-il.

De son côté, l’Union des sociétés flamandes de logements n’est pas contre l’initiative du gouvernement Jambon. Elle demande toutefois aux autorités de créer un cadre transparent uniforme et d’éviter d’aboutir à une chasse aux sorcières.