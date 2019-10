La police diffuse des images de l'attaque à la grenade de Borgerhout

Sur les images, on peut voir une personne circuler à vélo vers 3h30 du matin et s'arrêter au milieu de la rue. Après un temps de préparation, on la voit sortir ce qui semble être une grenade, la dégoupiller et la lancer entre plusieurs véhicules parqués. Le cycliste prend ensuite rapidement la fuite, avant l'explosion.



Quatre voitures et trois façades ont subi des dégâts. Les faits pourraient être liés au milieu de la drogue d'Anvers. La police recherche toujours activement l’auteur des faits. Les personnes ayant des informations sur le cycliste sont priées de contacter la police au numéro gratuit 0800/30.300. L'avis de recherche peut être consulté sur le site de la police: www.police.be.