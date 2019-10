Meyrem Almaci réélue présidente de Groen

Almaci était opposée au chef de groupe de Groen au Parlement flamand, Björn Rzoska, et à un candidat peu connu, Christophe Steyaert.



Lors d’un premier tour de scrutin, aucun des candidats n’avait réussi à obtenir le nombre de voix nécessaire pour se faire élire.



Ce n’est qu’après le second tour, durant lequel les membres ne pouvaient plus voter que pour les deux meilleurs candidats, que Meyrem Almaci l’a emporté de peu face à Björn Rzoska.