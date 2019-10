Déménager à la campagne ne vous garantit pas pour autant de respirer un air moins pollué

Les personnes qui envisagent de déménager à la campagne pour y bénéficier d’un air d’une meilleure qualité feraient mieux d’y réfléchir à deux fois. Celles et ceux qui devront continuer de se rendre en ville pour y travailler n’échapperont pas de façon conséquente à la pollution. C’est ce qui ressort de l’étude CurieuzeNeuzen, la plus grande recherche citoyenne et universitaire sur la qualité de l’air.