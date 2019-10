Le CEO du port de Zeebrugge également candidat à la présidence du CD&V

Joachim Coens est le sixième candidat à se présenter pour la fonction de premier plan au parti chrétien démocrate flamand.

"Je ne sais pas si j'ai une chance. Mais au moins, j'aurai mené le débat avec ambition", a-t-il déclaré.

Cinq autres personnes se sont déclarées candidates à la présidence du CD&V : le bourgmestre d'Affligem et acteur dans une série télévisée Walter De Donder, le bourgmestre de Maasmechelen (Limbourg) et ex-député fédéral Raf Terwingen, la parlementaire flamande et bourgmestre de Tirlemont (Brabant flamand) Katrien Partyka, le député flamand Vincent Van Peteghem et Sammy Mahdi, le président des jeunes CD&V et conseiller communal à Vilvorde.

Les candidatures doivent être déposées avant ce lundi. Les résultats de l'élection seront connus le 18 novembre. Un deuxième tour sera peut-être nécessaire si aucun des candidats ne recueille la majorité absolue. Il faudra dans ce cas attendre le 6 décembre pour connaître le nom du nouveau président.