Salaire des politiques, canon flamand, chômage: Jan Jambon (N-VA) répond aux spectateurs de la VRT

Les personnes qui restent au chômage durant plus de 2 ans en Flandre seront désormais obligées de faire un travail d’intérêt général. Un ancien chômeur, membre du Vlaams Belang à Hamme, a demandé au ministre-président si cette mesure ne finirait pas par accroître le nombre de travailleurs pauvres.

"L’objectif est de mener les gens le plus rapidement possible à un travail", a répondu Jan Jambon. "Nous voulons les coacher et leur enseigner l’éthique du travail sur un lieu de travail. De cette façon, la personne est au moins active, et peut postuler depuis une situation d’emploi".