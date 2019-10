Andy Murray s’impose en finale de l’European Open à Anvers

Les deux hommes, vainqueurs tous les deux de trois titres en Grand Chelem, présentaient aussi d'autres points communs, celui d'avoir été sur le podium du ranking mondial (N.1 pour Murray, N.3 pour Wawrinka) et d'avoir remporté leur dernier titre ATP en 2017 avant de connaître de sérieuses blessures les écartant des courts de nombreux mois (le genou pour Wawrinka, la hanche pour Murray). L'Ecossais va retrouver le chemin du Grand Chelem en janvier à l'Open d'Australie.

Stan Wawrinka reste titulaire de 16 trophées ATP, mais son dernier titre remonte à mai 2017 à Genève. Il s'était incliné en finale à Rotterdam pour sa seule finale de l'année avant celle à Anvers, la 30e de sa carrière. Andy Murray n'avait plus gagné de tournoi depuis 2017, à Dubaï, mais il compte à présent 46 titres ATP à son palmarès et disputait dimanche la 68e finale d'une carrière illuminée par trois victoires en Grand Chelem (Wimbledon en 2013 et 2016, et l'US Open 2012) et deux titres olympiques (Londres 2012 et Rio 2016).

Les Français Richard Gasquet (2016) et Jo-Wilfried Tsonga (2017) ainsi que le Britannique Kyle Edmund (2018) ont remporté les trois premières éditions de l'actuel plus grand rendez-vous belge de tennis.