A l’occasion de la Journée internationale de la pomme, qui est célébrée ce 21 octobre également en Flandre, le marché de gros aux fruits et légumes BelOrta distribuait gratuitement des pommes juteuses aux navetteurs dans trois grandes gares et le long de dix grands axes routiers autour de Bruxelles, Gand et Hasselt. Son but est de rappeler que le fruit est bon pour la santé, mais aussi de promouvoir la production locale de pommes.