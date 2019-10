Le gouvernement flamand tente d’anticiper l’impact du Brexit

Une "taskforce" flamande sur le Brexit s'est réunie ce lundi à Bruxelles pour un état des lieux, alors que la situation au Royaume-Uni reste très incertaine. Le même jour, le ministre-président Jan Jambon et les ministres Hilde Crevits et Lydia Peeters ont également rencontré des responsables des secteurs qui pourraient être le plus durement touchés par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il s’agit notamment des ports, de la logistique et de la pêche.