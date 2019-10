Présidence des démocrates-chrétiens flamands : un septième candidat

Le trentenaire Christophe Vermeulen (photo) s'est lancé dimanche soir dans la course à la présidence du CD&V. Inconnu du grand public, cet avocat de formation a œuvré ces dernières années en tant qu'assistant parlementaire pour Inge Vervotte, Hendrik Bogaert et l'eurodéputé Tom Vandenkendelaere. Il fut aussi brièvement président des Jeunes CD&V. Hendrik Bogaert et Pieter De Crem - considérés comme faisant partie de l’aile droite du parti - ont par contre indiqué sur les réseaux sociaux qu’ils n’étaient pas candidats à la succession de Wouter Beke, devenu ministre au gouvernement flamand.