Trente mois de prison avec sursis pour l’entraineur qui filmait dans les vestiaires à Gand

De plus, il n'a pas le droit de mener des activités en lien avec des mineurs pendant les 20 prochaines années. "Le prévenu a très profondément porté atteinte à l'intimité, la vie privée et au sentiment de sécurité des victimes. Certaines n'oseront plus se doucher de manière insouciante dans des complexes sportifs publics", a souligné le président du tribunal.

Le ministère public avait requis 30 mois de prison avec sursis sous conditions. La défense avait plaidé une suspension probatoire du prononcé et souligné la jeunesse malheureuse du prévenu. Ce dernier, qui a un casier judiciaire vierge, avait exprimé des regrets et entamé une médiation réparatrice avec les victimes.

Le voyeurisme n’était pas punissable par la loi jusqu’au début de l’année 2016 en Belgique. Pour autant que les victimes n’aient pas été forcées ou n’aient fait l’objet de violence. Les personnes qui avaient été filmées à leur insu dans des situations intimes ne pouvaient donc rien faire contre le coupable.