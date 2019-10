Audenarde rêve d’une précieuse tapisserie historique vendue aux enchères à New York

La maison new-yorkaise Sotheby’s, de réputation internationale, proposera ce mercredi aux enchères une tapisserie rare. Elle provient d’une série intitulée "L’histoire d’Alexandre" et date de 1582. Cette série exceptionnelle est décrite dans les archives de la ville comme ayant été offerte cette année-là à Alexandre Farnèse (1545-1592), fils de Marguerite de Parme.

Troisième duc de Parme et de Plaisance et gouverneur des Pays-Bas espagnols, il est considéré comme l'un des plus grands chefs militaires du XVIe siècle. Ses victoires ont notamment contribué à former la configuration géopolitique de la Belgique et des Pays-Bas. C’est d’ailleurs pour le remercier de la conquête d’Audenarde pour la couronne espagnole que la ville lui a offert la série de tapisseries.