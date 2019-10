La ville de Ninove a reçu ses abris pour chats errants

"Nous allons décider avec le refuge pour animaux de Ninove de l’endroit où nous allons placer les deux abris. Le gens du refuge savent exactement où l’on trouve le plus de chats errants. Actuellement nous disposons de deux de ces abris mais nous allons en commander d’autres à l’avenir car nous connaissons des endroits où les placer", a ajouté Katie Coppens.

Les chats errants de Ninove bénéficierons non seulement d’un toit mais ils recevront aussi de la nourriture. Mais attention tout le monde n'est pas autorisé à donner de la nourriture. Seules les personnes munies d'un laissez-passer alimentaire qui a été demandé à la commune sont autorisées à le faire.

"Cette personne sera alors assignée à un certain endroit et à certaines règles pour nourrir les animaux. Par exemple, elle ne pourra les nourrir que durant la journée à certaines heures et le soir, avant la tombée de la nuit, elle devra enlever les restes de nourriture pour éviter d’attirer les animaux nuisibles.

Ninove n'est pas la seule commune où ces abris seront placés, en province de Flandre orientale il y en aura aussi par exemple à Haaltert et Zottegem.