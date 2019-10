Le secret du succès des bières belges: une forme rare de levures

Certaines des bières belges les plus réputées comme la gueuze ou les trappistes doivent leur succès à des levures médiévales. Ces levures hybrides associent l’ADN de la levure de bière traditionnelle à celui de levures sauvages plus résistantes au stress. C’est ce qu’a découvert une équipe internationale de scientifiques dirigée par des professeurs des universités de Louvain et de Gand.