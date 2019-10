Train World expose Paul Delvaux, l’homme qui aimait les trains

A l’occasion du 25e anniversaire du décès de Paul Delvaux (1897-1994), dont une grande partie de l’œuvre s’inspire du monde ferroviaire, le Musée Train World de Schaerbeek accueille jusqu’au 15 mars 2020 une cinquantaine de pièces et d’objets personnels du peintre expressionniste et surréaliste belge. Ils proviennent du musée qui lui est dédié à Saint-Idesbald et de collections privées. Certains trains installés au musée ont directement servi d’inspiration ou de décor à Delvaux.