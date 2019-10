D' Hugo Claus à Wilfried Martens, ils ont choisi, comme Marieke Vervoort, l'euthanasie

Wilfried Martens, était la figure de proue du parti démocrate-chrétien flamand (CD&V) et du parti populaire européen. Il est décédé le 9 octobre 2013. "Il avait 77 ans et il est mort chez lui à Lokeren", l'annonce était très brève et ce n'est que 5 ans plus tard que l'on a appris qu’il avait choisi l’euthanasie.

Dans l’émission de la VRT "De Afspraak" du 2 octobre 2018, sa veuve, la ministre d’Etat Miet Smet a confié pour la première fois que son mari s'était fait euthanasier, après avoir été diagnostiqué d'un cancer du pancréas : "Il avait été opéré en janvier, mais on pouvait voir qu'il avait beaucoup maigri et cette opération n’avait pas donné de résultats .Il souffrait. En fin de compte, il a décidé de se faire euthanasier."

Miet Smet a également annoncé, l'an dernier, vouloir elle aussi mourir dans la dignité. "Si je décline, je souhaite l'euthanasie. Mes papiers sont prêts, ils sont signés" a-t-elle déclaré.