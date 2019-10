Deux Gantois vont traverser l’Océan Atlantique à la rame

"Le voyage peut être dangereux, poursuit Bernard. "S'il fait mauvais temps, on pourra se réfugier dans la cabine à l'arrière du bateau. On y dort aussi parce que l'arrière du bateau ne monte pas et ne descend pas aussi vite."

Même si le voyage n'est pas sans danger, les deux frères restent calmes et feront tout leur possible pour tenter de remporter l’épreuve. "S'il y a une grosse tempête et que nous sommes l'une des premières équipes, nous n'abandonnerons pas et nous continuerons à ramer. Bien sûr, sans mettre nos vies en danger."