Quand le ministre président flamand rencontre son homologue wallon ils parlent de tout sauf de...formation fédérale

Les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon (N-VA) et Elio Di Rupo (PS), se sont rencontrés mercredi matin à l'Hôtel Errera, pour échanger sur une série de dossiers revêtant une importance pour la Flandre et la Wallonie. Au menu: le Brexit, les relations internationales, le climat, la 5G et l’emploi. Par contre, pas un mot sur les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement fédéral.