39 corps dans un camion passé par Zeebrugge: ce que l’on sait

"Un container réfrigéré entre dans la zone portuaire déjà complètement scellé", a développé Joachim Coens. "Lors du contrôle, ce sceau est lui-même examiné, de même que la plaque d'immatriculation. Le chauffeur est lui aussi contrôlé à l'aide de caméras", a-t-il expliqué mercredi soir lors de l'émission Terzake sur la VRT.

Ce n'est qu'une fois la cargaison vérifiée, que le véhicule peut être embarqué. Ensuite, lorsque le navire arrive au port, la cargaison est récupérée par un autre camion. Le chauffeur n'était donc pas de la traversée.

"Il nous arrive de découvrir plusieurs personnes cachées dans un container mais autant de personnes à la fois, c'est exceptionnel", a commenté le bourgmestre brugeois Dirk De Fauw sur la VRT.

L'enquête du parquet fédéral se déroulera "en étroite collaboration avec les services de police et les autorités judiciaires britanniques" et se concentrera sur les organisateurs et "toutes les autres personnes impliquées dans ce transport", a précisé le parquet. Aucune information supplémentaire ne sera divulguée dans l'intérêt de l'enquête, a-t-il conclu.