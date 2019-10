Actions de grève ce jeudi dans les hôpitaux du pays

Des services fermés, des piquets de grève devant des hôpitaux ou encore des maisons médicales et des maisons de repos et de soins, de nombreuses actions sont menées un peu partout dans le pays par le front commun syndical CNE-Setca-CGSLB.

La plupart des hôpitaux du pays sont concernés, notamment les hôpitaux Saint-Luc, Saint-Pierre et Saint-Jean à Bruxelles, l'ensemble des sites du Chirec, les CHU de Namur, Mont-Godinne et de Dinant, le CHC de Liège, l'ensemble des sites du Grand Hôpital de Charleroi, les hôpitaux louviérois de Jolimont et du Tivoli ou encore les CHR de Mouscron et de Mons-Warcquignies.

"Aucune action n'aura lieu devant le cabinet de la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block, car nos actions visent les fédérations d'employeurs", a indiqué Yves Hellendorf, secrétaire national CNE.