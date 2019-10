Les Belges majoritairement favorables à l'arrêt du changement d'heure saisonnier

En fonction des Régions, des disparités apparaissent toutefois. L'heure d'hiver a ainsi été choisie par 47% des sondés en Région wallonne contre 51% en Région de Bruxelles-Capitale et 52% en Région flamande.

En revanche, l'heure d'été a été plébiscitée par 49% des répondants en Wallonie tandis qu'ils sont 42% de sondés à avoir opté pour ce régime horaire à Bruxelles, et 43% en Flandre.

L'enquête montre par ailleurs un certain "pragmatisme" au sein de la population belge puisque 79% des sondés estiment qu'il est important d'être dans la même zone horaire que nos pays voisins. "Cela afin de ne pas entraver les échanges et les communications avec ceux-ci et ne pas compliquer la vie des personnes et des entreprises", est-il relevé.

Cette enquête d'opinion a été réalisée via un questionnaire en ligne auprès de 2.000 citoyens entre le 9 et le 17 août 2019.

Dans un deuxième volet, les chercheurs de l'étude ont consulté une kyrielle d'experts dans les domaines impactés par le changement d'heure. A l'exception des secteurs des Sports et Loisirs et du Tourisme, qui se positionnent en faveur de l'heure d'été, les experts interrogés n'ont pas émis de position marquée sur la question.

Une telle consultation de la population fait suite à la proposition de la Commission européenne de mettre fin au changement d'heure saisonnier. Il revient désormais à la Belgique et à l'ensemble des Etats membres d'accepter cette proposition et de se positionner auprès de l'Union européenne en faveur de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver. Une harmonisation sera ensuite décidée au niveau européen.