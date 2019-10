Les égouts bruxellois rentables? "Jusqu’à 5kg d’or et 70kg d’argent annuellement"

Actuellement, les chercheurs tentent de déterminer le potentiel dont pourraient regorger les réseaux d’égouts de la capitale. Plusieurs zones de dépôt ont déjà été analysées. "Jusqu’ici nous avons trouvé dans les échantillons prélevés entre 0,5 et 1 gramme d’or par tonne de boue. La concentration d’argent est quant à elle jusqu’à dix fois plus forte et s’élève à 5 à 10 grammes", ajoute Natacha Brion.

En se basant sur ces premiers résultats, et face à l’importante quantité de boue dans toute la région, les chercheurs estiment que l’on pourrait y tirer un joli butin. "Nous nous attendons à ce que 5 kg d’or et 70 kg d’argent pourraient être extraits annuellement. Ce sont tout de même des quantités non négligeables".

La recherche des universités libres francophone et flamande de Bruxelles se poursuit jusque fin février 2022. Ces prochains mois, l’équipe étudiera la possibilité de filtrer et recycler les métaux noble de manière écologique et respectueuse de l’environnement.