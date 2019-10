Pas moins de 360.000 ménages déboursent chaque année 600 euros de trop pour leur énergie

D’après une nouvelle analyse de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg), un très grand nombre de ménages et d'entreprises belges dépensent chaque année des centaines d'euros de trop pour leur facture d'énergie. Le consommateur n'opte pas toujours pour la formule la moins chère et reste parfois lié à des "contrats dormants", plus onéreux. Le régulateur a donc amélioré son outil de comparaison, qui couvre désormais près de 100% des contrats.