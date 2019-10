Chambre : les députés se reverront pendant les vacances de Toussaint pour le budget

Une séance plénière de la Chambre sera organisée jeudi prochain - pendant les vacances de Toussaint - pour permettre aux députés de se pencher à nouveau sur le projet de loi du gouvernement ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre. En cause, l'adoption jeudi d'un amendement du PTB-PVDA prônant la création d'un "fonds blouses blanches". Le texte sur ces douzièmes provisoires n'a donc pas pu faire l'objet d'un vote. L'amendement - soutenu par Ecolo-Groen, le PS, le SP.A et le Vlaams Belang - réclame des engagements immédiats de 67 millions d'euros pour recruter du personnel de soins. Les partis de la majorité déplorent la méthode utilisée pour faire pression et mettent en question le montant exigé par l’opposition.