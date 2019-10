Charles Michel souhaite quitter le "16" début novembre au plus tard

Qui succédera à Charles Michel? Le nom de la ministre libérale Sophie Wilmès (MR) a été régulièrement cité ces derniers mois. Dans une coalition orange-bleu, composée du MR, de l'Open VLD et du CD&V, la famille libérale est la plus grande et le MR, le premier parti. La désignation de la ministre du Budget au 16 rue de la Loi répondrait donc à une logique arithmétique et permettrait en outre à confier à une femme le poste de Premier ministre, une première dans l'histoire de la Belgique, même si ce serait à la tête d'un gouvernement en affaires courantes.

Open VLD et le CD&V l'entendront-ils de cette oreille? Le poste de commissaire européen a été confié à un MR (Didier Reynders). Or, traditionnellement, le poste de commissaire européen et de Premier ministre ne sont pas attribués au même parti. En outre, il y a déjà beaucoup de libéraux aux "grandes fonctions": c'est en effet le libéral flamand Patrick Dewael qui a été élu à la présidence de la Chambre et c'est une libérale francophone, Sabine Laruelle, qui occupe le perchoir du Sénat.

A ce stade-ci, le conseil des ministres a pris acte de la volonté exprimée par Charles Michel. Son remplacement n'a pas encore été réglé. Du côté du CD&V et d'Open VLD, on ne souhaite pas encore réagir à ce stade.