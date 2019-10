A l’hôpital limbourgeois Jessa, les urgentistes font des micro-siestes dans un cocon

Le service des urgences de l'hôpital limbourgeois Jessa a instauré de nouvelles pratiques afin de rendre les nuits des médecins et infirmiers de garde plus saines. Parmi ces mesures, un cocon énergétique à l'aspect futuriste qui permet au personnel de se reposer grâce à des siestes de 20 minutes maximum. C’est une première en Belgique. "Il en va de l'intérêt du patient car sécurité et fatigue ne font pas bon ménage", indique la cheffe de service Agnes Meersman.