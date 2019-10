Cette nuit nous passerons à l’heure d’hiver. Définitivement ?

La Belgique, comme le reste de l'Europe, passera dans la nuit de samedi à dimanche à l'heure d'hiver, qui intervient chaque année le dernier week-end du mois d'octobre. Celle-ci sera effective jusqu'au week-end du 28-29 mars 2020, et nous fera gagner une heure de sommeil cette nuit (à 3h il ne sera plus que 2h du matin). Mais le changement d'heure saisonnier ne devait-il pas être supprimé? L’Union européenne allait laisser le choix aux pays membres entre heure d’été ou heure d’hiver, en permanence. Mais il ne sont pas parvenus à se mettre d’accord et la mesure est donc conservée cet automne encore.