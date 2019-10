Neuf migrants découverts dans un camion qui se rendait à Zeebrugge

La police locale avait été avertie par le chauffeur d’un camion de la présence probable dans son véhicule de migrants en transit. Des équipes de la police locale et de la police fédérale de la route ont été dépêchées sur place et ont mis à l'arrêt le véhicule qui circulait sur la N31, entre Bruges et Zeebrugge.

"Dans le camion, qui était en route vers le port de Zeebrugge, neuf personnes ont été trouvées et ont déclaré être d'origine irakienne", a indiqué le parquet de Flandre occidentale, section de Bruges. "Il s'agit de neuf hommes, en bonne santé".

Ces hommes seront mis à disposition de l'Office des étrangers. Le parquet souligne l'importance de vérifier si aucun trafiquant d'être humain n'est impliqué.