Comme le veut la tradition annuelle locale, une régate était organisée ce dimanche dans la commune de Kasterlee, en Campines anversoises. Ce sont d’énormes potirons évidés qui servent d’embarcations aux enfants et jeunes. Le but est de rester au sec, tout en effectuant le parcours sur l’eau le plus rapidement possible. La pulpe des potirons est utilisée pour faire de la soupe.