"L'échéance des préformateurs est aussi celle de la tentative jaune-violette"

Dans l'attente d'un nouvel exécutif de plein exercice, la coopération entre le parlement et le gouvernement d'affaires courantes est cruciale, a également souligné le député libéral flamand, après le vote de jeudi à la Chambre d'un amendement budgétaire du PVDA-PTB soutenu par les socialistes, les écologistes et l'extrême droite. "Faire de la politique sur le dos des douzièmes provisoires, comme cela s'est passé cette semaine, met le pays en difficulté. Ce n'est vraiment pas une manière d'agir. Chacun est libre de faire des propositions et de provoquer des votes, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est plonger les autorités dans la crise".

Kristof Calvo a répliqué que c'est grâce à l'opposition de gauche que les douzièmes provisoires ont été à chaque fois adoptés. "Nous soutenons cette pratique pour faire marcher le pays. La N-VA, par exemple, a souscrit au budget initial, mais elle ne vote pas les douzièmes provisoires", a fait observer Calvo.

Invité également sur le plateau du "Zevende Dag", le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a indiqué qu’il souhaitait conclure un accord clair avec le parlement sur la façon de travailler avec le gouvernement en affaires courantes."Afin de ramener le calme et le réalisme".

Le vice-Premier ministre démocrate-chrétien (photo) veut éviter que, comme la semaine dernière, le vote sur le budget doive être reporté (à jeudi prochain) pour se pencher sur un amendement qui met la stabilité budgétaire en péril. L’amendement réclame en effet des engagements immédiats de 67 millions d'euros pour recruter du personnel de soins.