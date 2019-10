Sophie Wilmès succède à Charles Michel comme Premier ministre en affaires courantes

Sophie Wilmès (MR) a déclaré samedi soir "mesurer la responsabilité qu'implique" le fait que son nom soit proposé au Roi pour devenir cheffe du gouvernement fédéral. "Je mettrai tout en œuvre pour assurer dans la stabilité et la continuité la gestion des affaires courantes", a ajouté la ministre libérale bilingue.

A 44 ans, Sophie Wilmès - qui réside à Rhode-Saint-Genèse, commune à facilités de la périphérie bruxelloise - devient la première femme à la tête du gouvernement fédéral même si ce n'est sans doute que pour quelques semaines ou mois.

Entrée au gouvernement fédéral en septembre 2015, elle avait été soudain projetée sur la scène nationale, où elle était peu connue. Née dans la capitale mais ayant passé son enfance à Grez-Doiceau, Sophie Wilmès est la fille de Philippe Wilmès, qui a été chef de cabinet de Jean Gol, qui voulait un économiste dans son équipe quand il était secrétaire d'État adjoint en charge de l'Économie wallonne, puis président de la Société nationale d'investissement (SNI) avant de devenir régent de la Banque nationale de Belgique. La mère de la future ministre est elle aussi passionnée de politique, et a travaillé dans différents cabinets.

Comme Sophie Wilmès l’expliquait dans une interview accordée à la Libre Belgique, ses parents "parlaient tout le temps de politique" à la maison, mais ce n'est pourtant pas dans cette voie qu'elle-même voulait s'engager initialement.

Née en janvier 1975, elle a suivi des études en communication appliquée (section publicité) à l'IHECS avant d'effectuer un stage dans une unité de gestion financière de la Commission européenne. Elle prit goût à cette matière et décida de reprendre des études en cours du soir à l'Institut supérieur Saint-Louis, en gestion financière. Elle entra en politique sur une liste PRL aux communales de 2000, à Uccle, alors qu'elle travaillait toujours pour la Commission, dans la gestion financière de programmes de coopération avec l'Asie.

A 25 ans elle devenait conseillère communale à Uccle. Elle fut ensuite conseillère économique et financière dans un cabinet d'avocats d'affaires, avant de devenir première échevine de Rhode-Saint-Genèse en 2007, où elle s'était installée avec son mari australien. Elle siégera aussi au conseil provincial du Brabant flamand, et est depuis 2013 présidente de la section MR de la périphérie bruxelloise. Pour les élections de mai 2014, elle fut placée première suppléante sur la liste MR à la Chambre. Didier Reynders, élu sur cette liste, devenant ministre quelques mois plus tard (en octobre 2014), Wilmès faisait son entrée comme députée, et intégrait la Commission Finances et Budget. Elle y est co-signataire d'une proposition de loi visant à mieux lutter contre les "fonds vautours".

Elle n'était à la Chambre que depuis moins d'un an quand elle fut appelée par Charles Michel à remplacer le ministre du Budget Hervé Jamar au sein de son exécutif. Ce dernier devenait gouverneur de la province de Liège. Le choix de Sophie Wilmès, considérée comme proche de Charles Michel, était plutôt une surprise. Le Premier ministre soulignait d'emblée son "investissement et sa rigueur en commission des Finances et du Budget". Elle était donc bombardée, à 40 ans et avec très peu d'expérience fédérale, nouvelle ministre fédérale du Budget chargée de la Loterie Nationale en septembre 2015.

En décembre 2018, à la suite du départ de la N-VA de la coalition fédérale, elle héritait en plus de la Politique scientifique et de la Fonction publique. Au Budget, elle devait veiller notamment au respect du Pacte de stabilité européen. Sophie Wilmès siège toujours au conseil communal de Rhode-Saint-Genèse.