C’est le 28 octobre 1989 - il y a 30 ans exactement - que le Charbonnage de Beringen, l’une des 7 mines de charbon de Campine, fermait ses portes. Cinq autres avaient déjà cessé leurs activités. Il ne restait plus que le charbonnage de Zolder. La nouvelle frappa de plein fouet plus de 1.600 mineurs qui travaillaient dans le puit de Beringen et perdirent leur emploi.