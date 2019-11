Immobilier : les prix ont encore grimpé et le bonus logement accélère les ventes

Par rapport au troisième trimestre de 2018, le nombre de transactions immobilières est en hausse de 4,3% et l'augmentation atteint même 6,6% sur les neuf premiers mois de l'année, en comparaison avec la même période de 2018. Le nombre de transactions est en hausse dans les trois Régions du pays: +7,3% en Flandre, +6,1% en Wallonie et +5,4% à Bruxelles.

Tous les types de biens immobiliers sont concernés, à l'exception peut-être des terrains. Le prix moyen d'une maison d'habitation en Belgique atteignait 259.725 euros au troisième trimestre, soit une hausse de 3,2% sur un an. En Flandre, le prix moyen d'une maison d'habitation se situait à 285.090 euros (les prix les plus élevés sont recensés en Brabant flamand), la moyenne étant de 474.371 euros à Bruxelles et 196.713 euros en Wallonie.

Le prix moyen d'un appartement était quant à lui de 228.356 euros en Belgique, ce qui correspond à une augmentation de 3,7% en un an et à la plus forte progression depuis cinq ans. En Flandre, le prix moyen d'un appartement était de 232.806 euros, 253.503 euros à Bruxelles (+5,5%) et 176.302 euros en Wallonie (+1,1%).