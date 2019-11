La Boekenbeurs d’Anvers veut rapprocher les lecteurs des écrivains

C’est ce mardi que la Foire du livre d’Anvers ouvrait les portes de sa 83e édition au grand public. Il y a quelques années, la Boekenbeurs attirait encore 180.000 visiteurs. L’an dernier, ils n’étaient plus que 120.000 à venir à Antwerp Expo. La Foire du livre anversoise doit-elle donc changer de formule ? Sa directrice, Vé Bobelyn, est ouverte au changement et envisage notamment une édition réduite à Anvers, pour développer aussi de petites éditions dans d’autres provinces flamandes. Plus encore qu’attirer du monde, elle souhaite rapprocher les lecteurs des auteurs.