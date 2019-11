Open VLD veut ouvrir le débat sur l'euthanasie pour une "vie accomplie"

Ce week-end, le quotidien "Het Laatste Nieuws" publiait le témoignage de l'une des présentatrices qui a marqué l'histoire de la radio en Flandre, Lutgart Simoens. Agée de 91 ans, elle ne souffre pas d'une maladie et a pu conserver une relative qualité de vie. Mais elle estime qu'elle a suffisamment vécu et préférerait s'en aller paisiblement quand elle l'aura décidé.

Les conditions inscrites dans la loi sur l'euthanasie ne le lui permettent pas. "Je devrais d'abord souffrir de manière insupportable et irréversible. Donnez-moi une raison pour laquelle la souffrance devrait être insupportable? Il n'y en a pas. Ce que je veux, c'est pouvoir m'endormir paisiblement, en pleine possession de mes moyens, sans douleur, et avant que je ne décline physiquement et mentalement. Cela devrait être le droit de chacun", explique Simoens dans le quotidien.

La présidente des libéraux flamands, Gwendolyn Rutten, déclare partager cette opinion, dans les pages du quotidien "De Morgen". "On doit pouvoir mettre un point final pas seulement lorsque l'on souffre de manière insupportable mais aussi lorsque notre vie est accomplie et qu'on le réclame de manière explicite, librement, indépendamment et durablement", souligne-t-elle.

"Bien sûr, nous devons aussi prendre des initiatives face à la solitude, et veiller à ce que la vie des gens soit aussi longtemps que possible de qualité. L’un n’exclut pas l’autre. Mais même dans une situation idéale, où l’on est entouré d’amour et de soins, on peut vouloir mettre un terme à sa vie. Je trouve que c’est une demande légitime", indique encore Rutten.