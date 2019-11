Un train, plutôt que 5.000 camions, pour acheminer de la bière au port anversois

L’entreprise AB InBev - le plus grand brasseur au monde - exporte de la bière depuis la Belgique vers plus d’une centaine de pays dans le monde. Depuis sa brasserie à Louvain (Brabant flamand), des camions font en permanence la route vers le port anversois, d’où partent chaque année des millions d’hectolitres de Stella Artois vers les Etats Unis et le Canada.

Les camions arrivent de Louvain au grand entrepôt de Katoen Natie au port d’Anvers, sur la rive droite de l’Escaut. Les conteneurs doivent ensuite être acheminés vers la rive gauche, pour être placé sur des bateaux.

Dès l’an prochain, les derniers kilomètres de leur périple sur le sol belge seront effectués en train, plutôt qu’en camions. Ce train peut transporter l’équivalent du chargement de 47 camions. Un train transportant de la bière roulait déjà de la rive droite à la rive gauche de l’Escaut, mais en s’arrêtant à plusieurs endroits en chemin. Maintenant la liaison en "train de la bière" sera directe.